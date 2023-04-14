16 апреля
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Политика

Призывники в тумане. Будут ли власти объявлять вторую волну мобилизации в России

На этой неделе в России власти кардинально изменили систему призыва в вооруженные силы. Госдума спешно приняла пакет поправок, вводящих в использование электронные повестки и специальный реестр направленных повесток. О том, означает ли все это подготовку к возможной второй волне мобилизации — в материале altapress.ru.

Мобилизованные и контрактники.
Мобилизованные и контрактники.
Источник: altai-ter.er.ru

Спешка нужна только…

При принятии законов в Российской Федерации проект изменений должен пройти три чтения в Государственной Думе. Затем он рассматривается Советом Федерации, подписывается президентом и только после публикации подписанного документа вступает в силу.

Как показывает практика, между чтениями законопроекта в Госдуме может пройти много времени. Тот же законопроект о цифровизации воинского учета находился на рассмотрении парламентариев еще с 2018 года. Однако по неизвестным причинам в итоге его приняли за один день сразу в трех чтениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя такую высокую скорость принятия этого закона, заявил, что никакие процедуры при этом не были нарушены.

«Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак — а) исправить, б) сделать современным, эффективным и удобным для граждан», — сказал Песков.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске.
Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске.
Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

Однако, скорость принятия закона, который среди прочего ограничивает возможность выезда из страны призванных в армию, а также ущемляет их в некоторых гражданских правах — распоряжаться имуществом, водить автомобиль и т.д., обеспокоила некоторых граждан. Поскольку в законе не уточняется, о каких именно повестках идет речь — по призыву или по мобилизации, это породило опасения, что закон является подготовкой ко второй волне частичной мобилизации.

Будет ли вторая волна мобилизации

В России периодически возникают слухи о второй волне мобилизации, которые власти регулярно опровергают. Так было и в январе, и в феврале, и в марте, и в апреле. После принятия закона об электронных повестках пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что этот документ не вызовет панику среди россиян.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «никакой мобилизации нет, и она не планируется». По его словам, новые поправки в законопроект о системе воинского учета и электронных повестках никак не связаны с ней.

Зачастую слухи о грядущей волне мобилизации увязывают с информацией о готовящемся контрнаступлении вооруженных сил Украины. Так, например, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов недавно заявлял о росте группировки ВСУ для наступления в Запорожской области.

Тем не менее, возможность объявления второй волны мобилизации в России остается низкой. В первую очередь это связано с банальной занятостью работников военкоматов из-за весеннего призыва срочников в армию. Напомним, он продлится до 15 июля.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны. рф

Кроме того, можно предположить, что старт второй волны мобилизации может сказаться на проведении выборов в стране. Так, осенью 2023 года ожидается крупная избирательная компания. В России граждане будут выбирать губернаторов в 20 регионах, в том числе и в Алтайском крае. Также пройдут выборы в 12 столицах субъектов Федерации, где выберут новые составы городских парламентов. Кроме того, меньше чем через год, в марте 2024 года, в стране пройдет главная избирательная кампания — выборы президента.

Также в СМИ появлялась информация, что российские власти готовятся к набору 400 тыс. контрактников, которые и должны укрепить армию. Если власти смогут реализовать эти планы, то потребность в мобилизованных действительно отпадает. Тем не менее, нужно помнить, что юридически мобилизация в России не прекращалась — указ президента РФ от 21 сентября все еще действует и не потерял юридической силы.

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