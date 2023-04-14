Призывники в тумане. Будут ли власти объявлять вторую волну мобилизации в России

На этой неделе в России власти кардинально изменили систему призыва в вооруженные силы. Госдума спешно приняла пакет поправок, вводящих в использование электронные повестки и специальный реестр направленных повесток. О том, означает ли все это подготовку к возможной второй волне мобилизации — в материале altapress.ru.

Спешка нужна только…

При принятии законов в Российской Федерации проект изменений должен пройти три чтения в Государственной Думе. Затем он рассматривается Советом Федерации, подписывается президентом и только после публикации подписанного документа вступает в силу.

Как показывает практика, между чтениями законопроекта в Госдуме может пройти много времени. Тот же законопроект о цифровизации воинского учета находился на рассмотрении парламентариев еще с 2018 года. Однако по неизвестным причинам в итоге его приняли за один день сразу в трех чтениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя такую высокую скорость принятия этого закона, заявил, что никакие процедуры при этом не были нарушены.

«Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак — а) исправить, б) сделать современным, эффективным и удобным для граждан», — сказал Песков.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

Однако, скорость принятия закона, который среди прочего ограничивает возможность выезда из страны призванных в армию, а также ущемляет их в некоторых гражданских правах — распоряжаться имуществом, водить автомобиль и т.д., обеспокоила некоторых граждан. Поскольку в законе не уточняется, о каких именно повестках идет речь — по призыву или по мобилизации, это породило опасения, что закон является подготовкой ко второй волне частичной мобилизации.

Будет ли вторая волна мобилизации

В России периодически возникают слухи о второй волне мобилизации, которые власти регулярно опровергают. Так было и в январе, и в феврале, и в марте, и в апреле. После принятия закона об электронных повестках пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что этот документ не вызовет панику среди россиян.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «никакой мобилизации нет, и она не планируется». По его словам, новые поправки в законопроект о системе воинского учета и электронных повестках никак не связаны с ней.

Зачастую слухи о грядущей волне мобилизации увязывают с информацией о готовящемся контрнаступлении вооруженных сил Украины. Так, например, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов недавно заявлял о росте группировки ВСУ для наступления в Запорожской области.

Тем не менее, возможность объявления второй волны мобилизации в России остается низкой. В первую очередь это связано с банальной занятостью работников военкоматов из-за весеннего призыва срочников в армию. Напомним, он продлится до 15 июля.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа. минобороны. рф

Кроме того, можно предположить, что старт второй волны мобилизации может сказаться на проведении выборов в стране. Так, осенью 2023 года ожидается крупная избирательная компания. В России граждане будут выбирать губернаторов в 20 регионах, в том числе и в Алтайском крае. Также пройдут выборы в 12 столицах субъектов Федерации, где выберут новые составы городских парламентов. Кроме того, меньше чем через год, в марте 2024 года, в стране пройдет главная избирательная кампания — выборы президента.

Также в СМИ появлялась информация, что российские власти готовятся к набору 400 тыс. контрактников, которые и должны укрепить армию. Если власти смогут реализовать эти планы, то потребность в мобилизованных действительно отпадает. Тем не менее, нужно помнить, что юридически мобилизация в России не прекращалась — указ президента РФ от 21 сентября все еще действует и не потерял юридической силы.