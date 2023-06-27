29 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Принц из Саудовской Аравии поддержал Путина в ситуации с мятежом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поддержал президента РФ в ситуации с мятежом Евгения Пригожина, пишет "Лайф".

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
kremlin.ru

В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным он выразил поддержку российской власти. Предпринятые действия он считает правильными.

Он солидарен с тем, что необходимые меры во время мятежа власть приняла для защиты государственности и обеспечения безопасности граждан.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь.

Ранее Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость