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Политика

Пригожин предложил ввести военное положение и начать новую мобилизацию

Военная спецоперация на Украине пойдет по очень тяжелому для России сценарию, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью политику Константину Долгову.

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

По мнению Пригожина, всей стране необходимо работать только на нужды Вооруженных сил, указывает НСН.

Также он призвал «перестать жировать» и «строить стеклянные башни, как «Газпром»». А вместо этого ввести военное положение и провести новую мобилизацию.

А во время военного положения перевести всех, кого возможно, на производство боеприпасов.

<Интервью вышло через несколько дней после того, как «вагнеровцы» взяли Бахмут (Артемовск).>

Между тем правила работы оборонных предприятий при военном положении утвердил президент РФ Владимир Путин. Полномочия управляющих оборонными предприятиями компаний в случае срыва гособоронзаказа во время военного положения будут приостанавливаться.

Над такими предприятиями будет вводиться внешнее управление, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Госдуму внесли поправки в закон о военном положении. Корректировки необходимы для согласования законов при проведении выборов в четырех новых регионах, где действует военное положение.

По нынешнему законодательству на территориях с таким правовым режимом выборы в органы госвласти и местного самоуправления не проводят. Однако в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы.

Именно поэтому в Госдуме решили устранить это противоречие и править закон.

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