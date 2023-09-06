6 сентября
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Политика

Пригород должен быть комфортным. Депутат Булаев поставил на вид мэрии проблемы с маршрутом № 110

Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Сергей Булаев направил обращение в мэрию Барнаула и прокуратуру по поводу проблем, связанных с работой автобусного маршрута № 110. Об этом народный избранник сообщил в своем ТГ-канале.

Сергей Булаев.
Сергей Булаев.
Фото предоставлено пресс-службой краевого отделения ЛДПР.

Направил обращения главе Барнаула Вячеславу Франку и прокурору Барнаула Максиму Маковееву по работе автобусного маршрута № 110. Жители барнаульских поселков Авиатор, Спутник и Новый спутник пожаловались мне на плохую работу автобусного маршрута № 110, который соединяет аэропорт и эти поселки с городом, — проинформировал депутат АКЗС.

Ссылаясь на слова самих жителей пригородных поселков, Сергей Булаев отметил, что автобусы выходят на маршрут нерегулярно, а график движения нарушается водителями.

Разрыв между автобусами составляет 50 минут и больше, вместо четырех машин на линии работают две и те старые и все время ломаются. И это в условиях постоянно растущего пассажиропотока, — подчеркивает депутат.

В этой связи Сергей Булаев попросил городского прокурора провести проверку указанных фактов. В том случае, если нарушения подтвердятся, надзорное ведомство должно будет принять меры прокурорского реагирования.

Также депутат отметил, что глава Барнаула должен принять меры по устранению проблем на маршруте № 110 и проинформировать о принятом решении.

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