Президент РФ поддержал предложение присвоить городу Рубцовску звание «Города трудовой доблести»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение присвоить городу Рубцовску звание «Города трудовой доблести». Об этом сообщает Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

История Рубцовска полна трудовых подвигов его жителей уже больше 130 лет. Труженики Рубцовска помогали фронту в годы Великой Отечественной войны. Они внесли огромный вклад в победу, как и в другие сложные периоды жизни страны

Также Владимир Путин по итогу заседания оргкомитета "Победа" поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" еще 10 городам, включая Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Воткинск, Рязань и Находка, сообщают РИА Новости.