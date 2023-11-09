Президент Казахстана запретил чиновникам и полицейским играть в казино. Но есть исключения

Госслужащим, военнослужащим и полицейским в Республике Казахстан предписали воздерживаться от посещения игорных заведений.

Есть исключения — если посещение казино связано с непосредственными служебными обязанностями, пишет Tengrinews.kz.

Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Он также внес изменения некоторых других президентских документов, подписанных еще Нурсултаном Назарбаевым.

Цифра

Прокуратура Алматинской области по итогам проверки выявила 305 госслужащих, которые потратили на азартные игры 507 млн тенге (около $1,1 млн). Среди них оказались сотрудники МВД, Минобороны, Минфина, Верховного суда и региональные чиновники, сообщал ТАСС.

Ранее школьник умыкнул у родителей два миллиона рублей и с азартом проиграл их в казино. Это произошло в Москве.

Знакомые предложили ему быстро заработать денег в онлайн-казино. Он тайно взял у родителей два миллиона рублей. Внезапно в квартиру, где шла игра, пришел отец знакомого. Подросток прекратил игру и ушел Но вскоре понял, что забыл выйти из своего логина. Тут и выяснилось, что он проиграл все деньги.

Попытки переговоров насчет возврата денег не увенчались успехом. Родители узнали о произошедшем и обратились в полицию

Ведется разбирательство.