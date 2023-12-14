Что Путин сказал о яйцах, росте зарплат и тарифах ЖКХ

Владимир Путин, подводя итоги уходящего 2023 года, провел прямой эфир, совмещенный с пресс-конференцией 14 декабря. Главное из эфира вам расскажет altapress.ru

Экономическое состояние России

Владимир Путин прокомментировал экономику в РФ:

рост ВВП к концу 2023 года составит 3,5%; инфляция достигла 7,5%; безработица составляет 2,9%, такого показателя в стране никогда не было.

Также президент рассказал, что МРОТ повысят с 1 января на 18%, а реальные зарплаты вырастут на 8%.

Путин отметил, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит 74 года.

Развитие новых российских регионов

Президент рассказал о развитии новый российских регионов:

В федеральном бюджете России предусмотрено более 1 трлн рублей ежегодно на вхождение регионов в экономическую и социальную жизнь России.

Новые регионы уже оплатили налоги суммой в 170 млрд, по словам Путина это означает, что их экономика восстанавливается.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным». kremlin.ru

Выплаты

Владимир Путин задумывается о повышении первоначальных выплат по программе "Земский доктор", для медсотрудников до 2 млн рублей, а для фельдшеров до 1 млн рублей.

В том числе, он заявил, что льготную ипотеку в новых регионах стоит распространить и на вторичное жилье.

Участие российских спортсменов в Олимпиаде

"Спорт - вне политики, призван объединять людей", - прокомментировал глава государства решение МОК о том, чтобы не пускать российских спортсменов на олимпиаду.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным». kremlin.ru

Затрагивая предстоящие новогодние праздники, Путин посоветовал, как их отметить: "В Новый год нужно уделить внимание близким, себе. Выставки, театры. И спорт обязательно".

Цены на яйца

Жители регионов обеспокоены подорожанием яиц. Женщина из Краснодара обратилась к президенту, чтобы он повлиял на происходящее. Сам Путин объяснил, что это спровоцировало "хоть и небольшое", но повышение доходов, возрастание спроса на "относительно дешевый" белок. Также он отметил, что на это повлиял "сбой в работе правительства", которые вовремя не открыли импорт и пообещал, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.

Глава государства связал отсутствие яиц с дефицитом вакцин от кори, краснухи и паротита. Ведь именно куриное яйцо являются сырьем для изготовления препаратов.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным». kremlin.ru

Отечественные самолеты, когда ждать

Президента спросили о ситуации в авиации. Он успокоил всех новостью, что к 2030 году планируется выпустить более 1000 отечественных самолетов. В настоящее время парк перегружен иностранными лайнерами, а российским там места нет.

История России в учебниках

Относительно нового учебника истории, Путин рассказал, что раньше было более 60 разных пособий, в некоторых из них есть исторические искажения. По мнению главы государства, все учебники должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы.

Во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным». ТАСС

Отечественный автопром

Минпромторг работает над увеличением производства отечественных автомобилей, а также их комплектующих. Ведь ценник на отечественные машины поднялся на 40%, как заявил президент, это связано со сложностями с иностранными комплектующими и уменьшившимся авторынком после ухода европейских брендов.

Ранее мы сообщали, что на пресс-конференции Путин встретился со своим двойником.