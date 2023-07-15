Представитель МИД РФ прокомментировал ситуацию с ракетой КНДР

МИД и Минобороны РФ исследуют данные о якобы упавшей ракете КНДР в российской исключительной экономической зоне, сообщает ТАСС .

Замглавы МИД Андрей Руденко сообщил, что сейчас нет каких-либо сведений, подтверждающих факт падения ракеты.

О других подробностях диппредставитель не рассказал, указывает Газета.Ru.

Накануне запущенная под руководством Ким Чен Ына ракета упала в экономической зоне России. Об этом заявил помощник генсека ООН Халед Хиари.

По его словам, ракета пролетела около 1 тыс. км, достигла высоты 6648,4 км и упала в море в исключительной экономической зоне России.

Полет длился около 74 минут, что потенциально является самым продолжительным полетом баллистической ракеты в КНДР.

Генсек ООН ООН Антониу Гутерриш осуждает ракетный пуск. Между тем постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, заявил, что пуски производятся в соответствии с правом страны на самооборону.

О запуске

Испытаниями баллистической ракеты руководил лично Ким Чен Ын.

Единоличное право

Правом на любые решения о ядерном оружии единолично обладает лидер КНДР Ким Чен Ын.

Закон закрепляет за КНДР право превентивного ядерного удара по противнику в случае — если Пхеньян увидит угрозу со стороны оппонента неизбежностью.

Ядерная кнопка

Между тем «ядерная кнопка» постоянно находится на рабочем столе главы Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил сам лидер страны во время новогоднего обращения к гражданам КНДР в 2018 году.