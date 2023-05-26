Представитель Кремля рассказал, пойдет ли Путин в отпуск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообщался с журналистами, и рассказал, пойдет ли глава государства в отпуск этим летом.

По словам Пескова, у Путина напряженный рабочий график, и уже все расписано, пишет LIFE.

Он также не слышал, чтобы кто-то из сотрудников администрации президента строил планы на летние каникулы. Но считает, что отдыхать нужно. Но не в недружественных странах.

Между тем в прошлом году россияне бросились на таежные каникулы в Сибирь рыбачить, искать внезапных встреч с маралами. Турмаршрут пролегает по местам отдыха президента РФ Владимира Путина.

Маршрут спланирован таким образом, чтобы за неделю можно было увидеть все самые яркие достопримечательности Тувы, Хакасии и Красноярского края.

Эти сибирские регионы ранее договорились с Ростуризмом совместно развивать юг Сибири как единое туристическое направление федерального значения.

В ближайшие пару лет турпоток в эти регионы можно увеличить в два раза, рассказали в Ростуризме.

Рыбалка и торс

Сибирь Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посещают регулярно. Они ловят рыбу, разглядывают деревянные изделия, созданные руками главы Минобороны.

А в одной из поездок президент и вовсе показал всей стране обнаженный торс, который после обсуждали и комментировали многие россияне. Тогда говорили: «Путин выглядит, будто молодой парень».