Правительство РФ делает шаги к повышению качества жизни Россиян

Кабинет министров Российской Федерации внес дополнительные поправки в перечень законопроектов, которые направлены на повышение качества жизни граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Добавлен новый раздел, который предусматривает разработку еще 18 законопроектов для улучшения жизни россиян.

Кроме того правительство сосредоточится на сбалансированном создании условий для развития регионов.

Также ожидается совершенствование механизмов предоставления налоговых льгот и финансирование инфраструктурных проектов Дальнего Востока и Арктики.

Правительство РФ планирует разработать законопроекты к конце 2023 года и внести их в Госдума.

Ранее в Госдуме предложили сделать стипендию не ниже минимального размера оплаты труда.