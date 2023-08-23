25 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Правительство РФ делает шаги к повышению качества жизни Россиян

Кабинет министров Российской Федерации внес дополнительные поправки в перечень законопроектов, которые направлены на повышение качества жизни граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Совещание.
Совещание.
Источник: пресс-служба администрации города Барнаула

Добавлен новый раздел, который предусматривает разработку еще 18 законопроектов для улучшения жизни россиян.

Кроме того правительство сосредоточится на сбалансированном создании условий для развития регионов.

Также ожидается совершенствование механизмов предоставления налоговых льгот и финансирование инфраструктурных проектов Дальнего Востока и Арктики.

Правительство РФ планирует разработать законопроекты к конце 2023 года и внести их в Госдума.

Ранее в Госдуме предложили сделать стипендию не ниже минимального размера оплаты труда.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость