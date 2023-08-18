19 августа
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Политика

Правительство призывает молодых россиян работать на автозаводах

Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на на отечественные промышленные предприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Антон Федотов.

В четверг Мишустин прилетел с рабочей поездкой в Самару, где посетил ПАО "ОДК-Кузнецов" - предприятие,которое специализируется на авиационном и космическом двигателестроении.

Премьер-министр России отметил, что не может не радовать большое количество молодежи на заводе.

«Я хочу обратиться к молодежи. Ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. У нас есть чем заниматься в стране», - подчеркнул он.

Ранее в Госдуме предложили использовать материнский капитал для ремонта квартиры.

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