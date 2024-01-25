Правда ли, что Дарье Треповой* вынесли самый жесткий приговор среди российских женщин

В 2004 году по похожим статьям осудили несостоявшуюся террористку-смертницу Зарему Мужихоеву. Как утверждала девушка, она решила не приводить взрывчатку в действие и добровольно сдалась милиции. При обезвреживании бомбы погиб взрывотехник ФСБ Георгий Трофимов. Обвиняемую приговорили к 20 годам. Такой же срок получила Шохиста Каримова по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году.