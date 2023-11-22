После выборов президента РФ могут принять новые решения по спецоперации

После выборов президента РФ и марте 2024-го ожидается принятие новых стратегических решений насчет военных операций, пишут РИА Новости .

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.

Также аналитики не исключают изменений и в экономической перестройке страны.

На региональную политику до президентских выборов могут повлиять ряд факторов — экономические и психологические, указывает Газета.Ru.

Ранее Кремль отреагировал на предложение Кадырова не проводить президентские выборы или голосовать только за Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина не было мыслей о непроведении выборов.

Он исходит из последнего заявление президента Федеральному собранию. Тогда Путин заявил, что выборы состоятся. И они должны быть демократическими.

Также в Совфеде назвали новую дату начала кампании выборов президента.