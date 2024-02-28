Послание Путина Федеральному собранию будут транслировать в кинотеатрах. В каких городах посмотреть

О киносеансе
Старт проката состоится в день обращения президента — 29 февраля 2024 года. Длительность составит 3 часа. Организатор трансляции — сеть «Синема 5».
В сети кинотеатров отметили, что с помощью таких показов хотят внести «вклад в укрепление и объединение общества».
Города, в которых покажут послание
- Бузулук,
- Волгоград,
- Жигулевск,
- Казань,
- Курск,
- Набережные Челны,
- Нижнекамск,
- Оренбург,
- Пенза,
- Пермь,
- Санкт-Петербург,
- Саранск, Саратов,
- Старый Оскол,
- Уфа,
- Чебоксары,
- Энгельс.
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