Поедет ли в Донбасс после скандального участия в "голой" вечеринке, рассказала Лолита

Лолита Милявская призналась, что не планирует ехать в Донбасс после скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой.

Лолита объяснила — не считает это необходимым, указывает Газета.Ru. Дело в том, что певица уже была в Луганске и Донецке. И по мнению певицы, ее нельзя обвинить, что туда не ездила.

Лолита заявила, что не хочет, чтобы такие поездки «выглядели нарочно». И указала, что многие ей пишут с Донбасса и говорят, что там не до песен оскандалившихся звезд.

Между тем Киркоров после "голой вечеринки", извинений и поездки в ДНР вернулся в эфир телеканала ТНТ.

Напомним, Киркорова вырезали из всех новогодних передач. И только недавно он снова появился в телевизоре, а именно в членах жюри нового сезона "Маска". При этом он стал выглядеть менее экстравагантно, покрасил волосы в черный цвет.

После вечеринки Ивлеевой он извинился, съездил в Горловку в ДНР, выступил перед военными.

Также посетили Донбасс и Дима Билан, который также "оскандалился".

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