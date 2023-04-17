Подготовлен законопроект об уголовном наказании за надругательство над паспортом

В ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за надругательство над паспортом РФ, сообщает РИА Новости .

Начиная с 24 февраля прошлого года в СМИ стала появляться информация о россиянах, которые на камеру сжигают свои паспорта, говорится в пояснительной записке документа, указывает Газета.Ru.

В случае принятия законопроекта, за подобные надругательства гражданам РФ грозит реальный срок — до одного года колонии.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал причины, которые могут лишить приобретенного гражданства.

Приобретенного гражданства предлагается лишать за посягательство на жизнь государственного деятеля, публичный призыв к экстремизму, грабеж, вымогательство, надругательства над флагом и гербом России.

Помимо этого, список пополнился хулиганством, вандализмом, похищением человека, незаконным приобретение оружия, а также взятками.

За распространение дискредитирующей информации о российской армии, а также за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны гражданство РФ предлагается аннулировать.

Независимо от времени совершения угрожающих действий, нарушитель может быть привлечен к ответственности. Факт преступления установят сотрудники ФСБ.