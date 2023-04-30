Подготовкой к контрнаступлению назвали атаку на нефтебазу в Крыму

Начальник пресс-центра ​Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила — атака дронами нефтебазы в Севастополе является одним из элементов подготовки к украинскому контрнаступлению, пишет «РБК-Украина».

До нефтебазы смог долететь только один беспилотник, второй сбили на подлете. Обломки дрона нашли на берегу около терминала, указывает Газета.Ru. Применялось стрелковое вооружение.

Атаку беспилотных летательных аппаратов на Крым удалось отразить утром накануне.

Пострадавших нет, уточнил губернатор города накануне. Власти Севастополя решили не эвакуировать жителей из района.

Несмотря на происшествие, продолжал работать морской пассажирский транспорт, передавали в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ранее беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта. Он находится в 35 км от границы с Украиной.

Также обломки беспилотника нашли у железной дороги в Москве. Также украинской беспилотник попытался атаковать в Тульской области — есть пострадавшие. Аппарат удалось сбить с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Потеряв ориентацию, украинский беспилотник упал в районе города Киреевска.

Между тем дрон подорвал резервуар нефтеподстанции под Белгородом.