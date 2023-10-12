Под землей могут находиться заложники в секторе Газа

Заложники, захваченные боевиками группировки ХАМАС, вероятнее всего, удерживаются под землей, сообщает CNN.

из открытых источников в интернете

Женщины-военнослужащие из разных стран на парадах. Палестина.

Боевики заранее выделили места, где можно спрятать заложников и скрыть от израильской разведки, пишет РБК.

Между тем после атаки ливанской группировки у секретного ядерного объекта Израиля произошел инцидент.

Ранее центр грозилась атаковать ливанская группировка «Хезболла». Ряд местных СМИ и Telegram-каналов сообщили — удар нанесли дроном из Ливана. Было нарушено воздушное пространство.

Израильтян призвали не покидать бомбоубежища. Однако впоследствии военные сообщили, что воздушное пространство не нарушалось, а оповещения оставаться в бункерах — из-за технического сбоя.

Подробности пока не сообщаются.