Китай включил в свои новые карты территории России

Китайский «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный, комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России присоединена к Китаю, сообщает Лента.ру .

Какие территории теперь относятся к Китаю?

Китай "забрал" Большой Уссурийский остров, который разделен на две части, входящие в состав России и Китая. Сейчас на картах на сайте китайского сервиса он целиком относится к территории КНР.

Российская часть острова относится к Хабаровскому краю, на нем расположен лишь один населенный пункт — поселок Уссурийский, население которого - около 100 человек. На острове находятся садоводческие товарищества, сенокосные и пахотные угодья, а также заповедник для бабочек.

Как решали вопрос об острове ранее?

В 1861 года китайская и российская сторона установили памятник на месте слияния рек, который обозначал место разделения границы государств. Позже в Китае заявили, что Россия якобы сдвинула памятник вглубь китайской территории, и начали собирать налоги на острове.

После конфликта на Китайско-Восточной железной дороге, территория острова отошла СССР и находилась под его военным контролем.

Советско-китайский договор о границе 1991 года уточнил линию границы стран практически на всем протяжении ее восточной части.

14 октября 2004 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао подписали дополнение к соглашению о российско-китайской государственной границе. Пекин получил участок земли в районе острова Большой в Читинской области и два участка в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури.

Чем грозит утверждение Китаем карты с российскими территориями?

Эксперты пока не могут точно сказать, как стоит трактовать новые карты Китая. Официальных заявлений Пекина касаемо данного острова не последовало.

Китай планировал осваивать свою часть острова, но эти планы были реализованы только частично: никакого серьезного строительства, которое могло представлять какие-то проблемы для России и ее экономики и безопасности, не происходило.

Ранее о появлении новых угроз и вызовов заявил Путин в своей статье.