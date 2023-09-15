Почему Европарламент попросил выдать ордер на арест Лукашенко

На сайте ЕП опубликовали документ , в котором прозвали лидера Белоруссии соучастником в «преступлениях» Москвы, сообщает " Газета. ру ".

В тексте говорится, что действия Лукашенко могут приравнять к преступлению против человечности. Это заключается в «депортации или насильственном перемещении лиц населения».

В документе белорусского лидера обвиняют в соучастии России в конфликте на Украине. Также в нарушении прав представителей ЛГБТ-сообщества в Белоруссии. При всем этом, выборы президента, которые проходили в 2020, назвали «сфальсифицированными».

Напомним, что ранее непризнанный в России международный суд выдал ордер на арест Путина.