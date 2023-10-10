Планы и сроки атаки на Израиль держали в строжайшем секрете руководители ХАМАС. Цель нападения

Высокопоставленный представитель ХАМАС Али Бараке заявил — палестинское движение ожидало большего сопротивления от Израиля во время атаки 7 октября.

Конфликт между Израилем и Палестиной.

По словам Бараке, о планах и сроках нападения на Израиль знали лишь небольшое число высших командиров, пишет Forbes.

Причина атаки

Цель атаки — захват заложников. Их впоследствии группировка будет использовать для освобождения палестинцев в Израиле и США.

План

Нападение спланировала «горстка» высших командиров ХАМАС в секторе Газа. Союзники группировки также не знали о сроках нападения.

Подготовка

Группировка подготовилась к этой войне и готова к любым сценариям. Вплоть до длительной войны.

Казни

ХАМАС начнет казни заложников, если Израиль организует новые бомбардировки.

Между тем ранее сообщалось, что палестинское движение достигло своих целей и теперь готово обсудить перемирие с Израилем. По словам представителя движения Муссу Абу Марзука, ХАМАС открыто для ведения политических диалогов.

Между тем СМИ сообщают, что в числе заложников — россияне, китайцы. Один гражданин России числится погибшим в Израиле после нападения ХАМАС. Еще четверо пропали без вести.

Всего поступило девять обращений от родственников российских граждан, с которыми невозможно связаться.