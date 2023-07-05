Песков заявил, что правоохранители уже разбираются с избиением в Чечне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по факту избиения журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова уже ведутся следственные проверки. Об этом пишет RT.

По его словам, глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил следователям разобраться в ситуации и предпринять необходимые действия.

Представитель Кремля также добавил, что необходимую работу по факту избиения выполняют профильные ведомства.

"Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, все действия сейчас предпринимаются", — добавил Песков.

Напомним, что журналистку и адвоката сильно избили неизвестные. У Милашиной сломаны пальцы рук и диагностированы множественные ушибы, в том числе разбита голова. Немов плохо двигается.

Также в СМИ появилась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился отправить журналистку и адвоката в больницу в Беслане.

Ранее Песков заявил, что ситуация с избитыми в Чечне журналисткой и адвокатом требует энергичных мер.