Песков заявил, что правоохранители уже разбираются с избиением в Чечне

По его словам, глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил следователям разобраться в ситуации и предпринять необходимые действия.
Представитель Кремля также добавил, что необходимую работу по факту избиения выполняют профильные ведомства.
"Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, все действия сейчас предпринимаются", — добавил Песков.
Напомним, что журналистку и адвоката сильно избили неизвестные. У Милашиной сломаны пальцы рук и диагностированы множественные ушибы, в том числе разбита голова. Немов плохо двигается.
Также в СМИ появилась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился отправить журналистку и адвоката в больницу в Беслане.
Ранее Песков заявил, что ситуация с избитыми в Чечне журналисткой и адвокатом требует энергичных мер.