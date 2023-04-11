12 апреля
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Политика

Песков уверен — поправки в учете военнообязанных на фоне СВО не вызовут панику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал комментарий по поводу поправок Госдумы, направленных на создание единого реестра военнообязанных (СВО).

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Дело в том, что многие считают, что эти нововведения законодателей вызовут панику в РФ на фоне проведения специальной военной операции

По мнению представителя Кремля, паники не будет — так как это не связано с мобилизацией, указывает Газета.Ru. А лишь с учетом.

Что произошло

Накануне лава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военнообязанные смогут получать электронные повестки через «Госуслуги» или в МФЦ.

На данный момент соответствующие поправки в законопроект находятся в стадии принятия. Введение электронных повесток одобрено ко второму чтению законопроекта, направленного на создание единого реестра военнообязанных.

Закон вступит в силу со дня его подписания.

Сейчас повестки вручаются лично и под расписку.

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