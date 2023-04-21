Песков рассказал, какую должность может получить экс-губернатор Красноярского края

Вечером 20 апреля Александр Усс заявил о своем уходе с поста губернатора Красноярского края. Он рассказал, что ему предложили работу на федеральном уровне.
Дмитрий Песков 21 апреля прокомментировал уход Усса с должности и предположил, какую работу он может получить.
«Федеральный уровень, мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», — сказал он.
Владимир Путин одобрил уход губернатора со своего поста. Врио губернатора Красноярского края стал Михаил Котюков.
Ранее стало известно, что еще в одном сибирском регионе сменится глава.