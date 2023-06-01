3 июня
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Политика

Песков раскрыл процент пользователей iPhone в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, сколько человек в Кремле пользуются смартфонами фирмы Apple. Об этом сообщает РБК.

iPhone 14 Pro.
iPhone 14 Pro.
unsplash.com

По его словам, большинство сотрудников пользуются операционной системой Android. Он также отметил, что процент пользователей iOS составляет около 20-30%.

Также он рассказал, что запрет этих телефонов среди чиновников не планируется, так как сотрудники пользуются iPhone в личных целях.

"Разумеется, те, кто работает на госслужбе, те, кто работают с гостайной, имеют соответствующие формы допуска разной категории, в целом живут в условиях определенных ограничений", — добавил представитель Кремля.

Ранее появилась информация, что сотрудники администрации президента РФ выбросят свои iPhone. Им рекомендовали приобретать телефоны на Android.

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