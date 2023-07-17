19 июля
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Политика

Песков назвал лучший ответ на подрыв Крымского моста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лучшим ответом на подрыв моста станет достижение целей СВО, пишет "Лайф".

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Победа в спецоперации и достижение всех ее целей станет конечным ответом на взрыв на Крымском мосту.

Песков отметил, что пока неизвестно, как именно Москва отреагирует на сегодняшнюю атаку.

Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

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