Песков допустил введение санкций против "Нафтогаза" из-за разбирательств с "Газпромом"

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков из-за разбирательств компании с "Газпромом".

Кроме того, председатель правления корпорации "Газпром" Миллер также допустил возможность введения санкций.

По его словам, эти меры сделают любые отношения российских предприятий с "Нафтогазом" невозможными.

Песков при этом отметил, что заявление Миллера было аргументированным, а также отражало причины возможного введения ограничений.

Кремль будет пристально наблюдать за деятельностью украинской компании, а также за ситуацией вокруг их разбирательств с "Газпромом".

Ранее "Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" почти 3 миллиарда долларов.