Песков: в ближайшее время Путин выступит с официальным обращением

Предположительно, обращение начнется в 13:00.
Ранее altapress.ru рассказывал, что известно о мятеже Евгения Пригожина. А в Московской и Ростовской областях приняли дополнительные меры безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с обращением, пишет ТАСС.
Предположительно, обращение начнется в 13:00.
Ранее altapress.ru рассказывал, что известно о мятеже Евгения Пригожина. А в Московской и Ростовской областях приняли дополнительные меры безопасности.
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