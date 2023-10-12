14 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Пентагон в панике: военные обеспокоены нехваткой боеприпасов для Украины и Израиля

В Минобороны США беспокоятся насчет истощения арсеналов и нехватки ресурсов для военной поддержки Израиля и Украины, сообщает CNN.

Пентагон США.
Пентагон США.
www.americancities.ru

По словам источников, Украине нужны боеприпасы для артиллерии, а Израилю — высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики для «Железного купола».

Но если израильские военные приступят к наземной операции, им потребуются артиллерийские боеприпасы, пишет bfm.ru. Но их запасы — на пределе.

Ранее израильская система ПВО не справилась с количеством выпущенных ХАМАСом ракет.

"Железный купол" — мощная израильская система ПВО, способная перехватить 90-92% целей.

Купол способен идентифицировать место падения ракеты. Если она приземлится, например, в поле, то сбивать ее не будут. Но если есть вероятность падения на населенный пункт - купол ее отобьет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость