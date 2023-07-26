27 июля
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Политика

Пенная "вечеринка" в культурной столице: есть версия, зачем моют с шампунем питерские улицы

Масштабные банно-прачечные процедуры наблюдались в ночь на 26 июля в самом центре Санкт-Петербурга — на площади Восстания и в начале Лиговского проспекта.

Дозатор для шампуня.
Дозатор для шампуня.
открытые источники

Накануне тщательной гигиенической обработке подверглись другие улицы, пишет "Фонтанка". После прохода по пенным тротуарам коэффициент сцепления обуви с асфальтом существенно и надолго снижался.

Влажная приборка в центре выглядит несколько более масштабной, чем обычно, считают коренные горожане. Возникает предположение — это связано с грядущим саммитом Россия — Африка, который пройдет 27–28 июля.

В городе до 30 июля проходит гастрономический фестиваль «Звезды Африки», который познакомит всех с традиционными блюдами Африканского континента.

Также африканские лидеры приглашены и на парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Между тем в Барнауле начали мыть улицы. Не так масштабно.

Девять машин помыли дороги на 13 улицах города, включая главные площади города, центральные улицы, Павловский и Змеиногорский тракты.

Всего было использовано 200 кубометров воды.

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