Пенная "вечеринка" в культурной столице: есть версия, зачем моют с шампунем питерские улицы

Накануне тщательной гигиенической обработке подверглись другие улицы, пишет "Фонтанка". После прохода по пенным тротуарам коэффициент сцепления обуви с асфальтом существенно и надолго снижался.
Влажная приборка в центре выглядит несколько более масштабной, чем обычно, считают коренные горожане. Возникает предположение — это связано с грядущим саммитом Россия — Африка, который пройдет 27–28 июля.
В городе до 30 июля проходит гастрономический фестиваль «Звезды Африки», который познакомит всех с традиционными блюдами Африканского континента.
Также африканские лидеры приглашены и на парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Между тем в Барнауле начали мыть улицы. Не так масштабно.
Девять машин помыли дороги на 13 улицах города, включая главные площади города, центральные улицы, Павловский и Змеиногорский тракты.
Всего было использовано 200 кубометров воды.