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Политика

Педофилов в России хотят приговаривать к химической кастрации

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о химической кастрации педофилов, сообщает Baza.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Законопроект отправят на отзыв правительства 19 июня. Осужденным по статьям о педофилии хотят вводить гормональные препараты за полгода до освобождения.

Необходимость проведения повторной процедуры должна будет установить специальная экспертиза.

Инициативу объяснили растущим числом сексуальных преступлений в отношении детей. Партия заявляет, что с 2010 по 2021 года количество таких случаев выросло на 44%. Кроме того, среди освободившихся высокий процент рецидивистов.

Депутаты ссылаются на практику кастрации, которую ввели в Канаде, Франции и Великобритании.

Ранее педофил-рецидивист изнасиловал 11-летнюю девочку в московском парке "Царицыно".

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