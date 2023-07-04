4 июля
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Политика

Палестина решила прекратить все контакты с Израилем

Палестинское руководство приняло решение прекратить все контакты с Израилем, сообщает агентство WAFA.

Женщины-военнослужащие из разных стран на парадах. Палестина.
Женщины-военнослужащие из разных стран на парадах. Палестина.
из открытых источников в интернете

Такое решение Палестина приняла после того, как Израиль начал контртеррористическую операцию в в городе Дженин.

Кроме того, страна обратилась в Совбез ООН и потребовала выполнить резолюцию о прекращении строительства Израилем поселений на Западном берегу Иордана. А также - резолюцию о международной защите граждан Палестины, ввести санкции в отношении Тель-Авива.

Помимо этого, в Совбез ООН поступило требование исключить Израиль из альянса.

Израильская армия тем временем заявила, что нанесла более десяти авиаударов по инфраструктуре палестинских боевиков.

Ранее израильтянка, пострадавшая при теракте, скончалась после 22 лет комы.

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