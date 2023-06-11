14 июня
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Политика

Отменили бесплатное выступление «Зверей» на Дворцовой площади

Отменено выступление группы «Звери» в рамках традиционного концерта на Дворцовой площади в дни проведения Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ), пишет «Фонтанка».

Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0

Вместо «Зверей» выступят «Чиж & Co» и «Джанго».

Дело в том, что депутат заксобрания города Константин Чебыкин обратился к прокурору Санкт-Петербурга с просьбой запретить выступление «Зверей».

По словам народного избранника, солист группы Роман Билык неоднократно критиковал решение властей начать спецоперацию.

В петербургском комитете по культуре заявили, что Смольный не успел заключить договор с артистами, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге снимают фильм с лидером группы «Звери».

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