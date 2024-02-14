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Политика

Опять внезапно в Кремль приехал Путин из своей резиденции

В 22:44 мск 13 февраля в Кремль приехал президент РФ Владимир Путин.

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru

Глава государства прибыл из своей резиденции в Ново-Огарево, сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк». Кортеж российского лидера заметили на прилегающих к Кремлю улицах.

Других подробностей не приводится.

Но днем 13 февраля глава государства провел в режиме видеоконференции совещание Совбеза, указывает Lenta.ru.

Ранее Владимир Путин тоже внезапно приезжал в Кремль. Это произошло незадолго до интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

Глава государства прибыл в 22:50. Кортеж российского лидера промчался по московским улицам.

Впоследствии черный фургон, на котором по российской столице ездил американский журналист, предположительно, покинул территорию администрации президента (АП).

Также Путин ночью экстренно приехал в Кремль. Многочисленный правительственный кортеж на большой скорости промчался по набережной в ночной Москве.

Журналисты предположили, что неожиданный визит главы государства связан с ЧП, которое произошло с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время интервью турецкому лидеру неожиданно стало плохо в прямом эфире.

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