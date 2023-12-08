10 декабря
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Политика

О выборах президента РФ рассказала глава ЦИК. Впервые — многодневные

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила —к выборам президента РФ в 2024 году хорошо подготовились, пишут РИА Новости.

Элла Памфилова.
Элла Памфилова.
из открытых источников в интернете

Есть много новых технических средств, которые будут применены в ходе выборов, новации разного рода.

Факт

ЦИК РФ 8 декабря проводит первое заседание после объявления даты будущих президентских выборов.

Накануне в Совфеде рассмотрели проект постановления о назначении даты выборов президента РФ в 2024 году.

Даты

Выборы президента РФ впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

Владимир Путин пока не сообщил, что собирается баллотироваться.

О других кандидатах в президенты читайте здесь.

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