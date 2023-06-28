О тайном мировом правительстве высказались россияне

Многие столетия теории заговора будоражат умы обывателей. Однако несмотря на активное присутствие конспирологии в медиаповестке, вера россиян в «мировое закулисье» за последние пять лет заметно ослабла.

Почти половина опрошенных россиян (49%) считают возможным существование тайного мирового правительства (в 2018 году такого мнения придерживались 67% респондентов).

Половина россиян — 50% — считают, что России следует бороться с тайным правительством. О желании сотрудничать с тайным правительством выразили 29% респондентов.

По мнению каждого пятого (19%), тайная правящая элита нацелена «завоевать Россию и уничтожить русский народ».

Заметно чаще с начала замеров в состав мирового правительства россияне стали записывать американцев, правительство США.

В том, что в мировое правительство входят мировые лидеры (без привязки к стране), убеждены еще 7%.

А чуть больше трети россиян считают, что тайной глобальной власти не существует (36%, −12 п.п. к данным 2018 года).

Ранее чем предпочитают заниматься россияне в свободное время, показал опрос. В качестве хобби российские банкиры выбирают живопись, а медработники не прочь заняться кулинарией.

Больше всего живописцев среди банкиров (83% респондентов).

Работники медицины чаще всего занимаются кулинарией (27%), парфюмерией (9%) и гончарным делом (8%). Много кулинаров и среди охранников – 36% опрошенных.

Также сотрудники этой сферы увлекаются спортом и танцами (18%) и столярными работами (17%).

Между тем стало известно, что карьера оказалась важнее семьи для жителей Алтайского края.