О чем беспокоятся жители Алтайского края: онлайн-трансляция прямой линии губернатора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 ноября отвечает на вопросы жителей региона, которые их больше всего волнуют. Текстовую прямую трансляцию проводит altapress.ru .

Самыми активными авторами вопросов в 2023 году стали барнаульцы и бийчане. Следом – жители Заринска, Рубцовска и Первомайского района. Что же касается тематики обращений, то самыми востребованными темами стали "социальное обслуживание и защита", "дороги", "ЖКХ" и "образование". А вот благоустройство жителей региона волнует чуть меньше.

К началу прямой линии поступило более 3,5 тыс. обращений. Около 1,3 тыс. письменных вопросов и более 2,2 тыс. звонков.

Трансляция с губернатором Алтайского края Виктором Томенко закончилось. Вот что обсуждали:

Виктор Томенко подарит преподавательнице из Барнаула футболку со своей цитатой

Преподавательница Анастасия из Барнаула сказала, что ей понравились футболки с цитатой Виктора Томенко: "Алтайский край - земля сильных". Она спросила, где получить больше экземпляров.

Виктор Томенко посмеялся и сказал, что девушке футболку подарит.

Снежный городок в Барнауле

Почему больше не делают горки больших размеров, интересуются барнаульцы.

"Есть определенные требования. Высота горки должна быть не более трех метров. Однако пока что не очень понятно из чего строить снежный городок", - подчеркнул Томенко.

Томенко подчеркнул, что горки - это большая ответственность людей.

Вопросы о туризме

Будет ли в Мамонтовском районе развиваться туризм, интересуются жители.

"На данный момент проводим дорогу, так как все начинается с нее. Будущее есть", - подчеркнул Виктор Томенко.

О спорте

В Ребрихе мало спортивного инвентаря для биатлона, жалуются спортсмены. Дети хотят заниматься, даже есть места для этого. А вот инструментов - нет.

Виктор Томенко сообщил, что вопрос услышал. Вопросом займутся.

Вопросы экологии

Субботники нужно увеличивать и проводить их каждый месяц. Также стоит установить видео камеры, где есть проблема большого загрязнения.

"Сейчас идет работа с различными коммунальными отходами", - подчеркнул Томенко.

Губернатор заявил, что будет поддерживать эко-активистов.

Оплата проезда в барнаульских автобусах

Почему в Барнауле в автобусах нет общей системы оплаты? Кто-то оплачивает на личный счет водителя, где-то нет терминала. В автобусах душно, люди падают в обмороки. Когда это изменится?

"Администрация города подготовила транспортную схему перевозок. Новый транспорт приобретают".

Виктор Томенко подтвердил, что путепровод на Новом рынке откроют 30 ноября.

После этого к вопросам о транспортной системе в городе можно будет вернуться.

Отмена рейсовых автобусов

Жители Суетского района жалуются, что нет транспортного средства чтобы уезжать и приезжать из Благовещенки до Верхней Суетки. Глава проблему решать не хочет, рейсовый маршрут просто отменили. Об этом пишет Наталья, жительница района.

"Временный перевозчик уже начал работать по тем же тарифам. На данный момент такая смена временная".

Томенко сообщил, что в ближайшее время проведут конкурс.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

Медицина

Жительница Барнаула говорит, что анонсировали открытие офтальмологической краевой больницы, но в то же время лишают лицензии лабораторию жесткой коррекции зрения на ул. Советской, 8. Она просит вмешаться в ситуацию, восстановить уникальную лабораторию.

Виктор Томенко с улыбкой отметил, что он один из пациентов таких больниц - у губернатора астигматизм.

"Пока решения нет. Ищем возможности "воткнуться" в федеральные или национальные программы. Продолжаем работать в тех условиях, какие есть.", - ответил Виктор Томенко.

Он сообщил, что жесткая коррекция очень мало востребована в регионе. Но он предложил связаться с пациенткой и предложить ей другие способы решения проблемы.

Тем временем жительница Бийска поинтересовалась, почему в Наукограде не проводят ночное исследование на эпилепсию - энцефалограмму.

Томенко указал связаться со специалистами и оказать меру поддержки жительнице Бийска.

Состояние дорог

Во время газификации все дороги разрыли, однако ничего не восстановили. Жители Казеной Заимки и Новоалтайска не могут передвигаться по дороге.

"У Газпрома в контрактах есть все обязательства восстанавливать дороги", - говорит Томенко.

Томенко дал указание отследить выполнение подрядчиками всех обязательств.

Дети в школе остались без спортзала

Школа в селе Ракиты не готова к 1 сентября, рассказали жители. Дети учатся в разных помещениях - в детском саду и совхозной конторе. На физкультуру ходят в старый ДК, в котором ветхие потолки и протекающая крыша.

"Прошу провести проверку на безопасность использования, назначить ответственное лицо", - попросил сельчанин.

Виктор Томенко дал поручение главе района.

"Если здание аварийное - надо его закрывать и действовать дальше. В школе мы этой были. И руководство района и подрядчик обещали, что все будет готово. Но на весь край сообщаю - обещания свои они сорвали. До 31 декабря дети в школу должны пойти. В объект мы вложили более 100 млн рублей", - сказал Томенко.

Виктор Томенко. Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Коммунальные вопросы

В селе Ребриха семья не может подвести газ в дом уже второй год.

Виктор Томенко дал поручение взять ситуацию на контроль, газ должен появиться до Нового года. Отчитываться перед губернатором будут 1 декабря. Все расходы возместят семье из бюджета края.

Также он сообщил, что в регионе нужно догазифицировать еще 107 населенных пунктов.

В поселке Кирова нет чистой воды. Виктор Томенко дал поручение съездить и решить проблему.

В селе Мамонтово нет централизованного водоснабжения.

"Можно обеспечить подвоз воды. О людях нужно заботиться", - отметил Томенко.

Помощь бойцам СВО и их семьям

Буду ли в 2024 году продлены меры социальной поддержки семей военнослужащих?

"Конечно, срок продлят на весь следующий год. Решение оформляется по моему поручению"

Также Виктор Томенко согласился с предложением отправить детей участников СВО на выставку "Россия" в Москву. Он дал поручение соответствующим ведомствам.

Всего в крае около двух тысяч школьников и полторы тысячи детей дошкольного возраста из семей участников СВО.

Прямая линия с Виктором Томенко. Катунь 24

Житель Бийска просит восстановить пандус, однако несколько месяцев тишина

"Существует целая система работы по этому вопросу. Мы должны о таких людях заботиться, чтобы они были встроены в жизнь. Я даю поручение главе города решить этот вопрос. До 1 декабря мне нужно доложить, какое там решение.", - говорит Томенко.

Недавно в селе Березовка установили вышку Теле-2, но связь все равно плохая. Как решить эту проблему? Село Березовка, Тюменцевский район

"Сегодня мы реализуем программу доступности связи. Сейчас есть населенные пункты, где устойчивой связи нет", подчеркнул губернатор. "По федеральной программе мы обеспечили связью 143 населенных пунктов. Чтобы войти в эту программу, нужно голосование. В следующем году Березовка не стоит в списке на эту программу".

Почему нет поддержки для многодетных семей после достижения ребенка 18 лет

"На законодательном уровне по достижению ребенком 18 лет семья перестает считаться многодетной", - говорит Виктор Томенко.

Смогут ли люди получить помощь после урагана, который случился в минувшие выходные

В какие сроки будут полностью устранены последствия урагана, когда подсчитают ущерб и рассчитают компенсацию? Вопрос задала корреспондентка "Катунь 24" Юлия Непомнящих.

"Сложилась очень сложная ситуация. Однако мы были готовы к этому. Специалистам удалось быстро восстановить электро- и теплоэнергию. На сегодняшний день электроснабжение везде восстановлено. В отдаленных населенных пунктах работа ведется. Кое-где для надежности используются резервные источники, но это единичные случаи. Пять школ и детских садов еще не начали работать", - говорит Виктор Петрович.

Виктор Томенко отметил, что большое внимание нужно уделить жилым домам. Около 110-120 жилых многоквартирных домов пострадали, в Барнауле - 80, остальные в Бийске и Новоалтайске. Разгребаемся", - отметил Томенко.