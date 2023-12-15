Новый министр, подарки детям и планы на будущее. Как прошла последняя в 2023 году сессия АКЗС

Во время первой зимней и последней в году сессии АКЗС депутаты оставили под елкой подарки для детей, обсудили названия-«двойники» и дали согласие на назначение вице-губернатора — министра экономического развития Алтайского края. А председатель Заксобрания Александр Романенко раскрыл законотворческие планы на следующий год.

Награда депутату-добровольцу

Перед началом сессии губернатор Виктор Томенко вручил депутату краевого парламента Владимиру Громову Орден Мужества, которым его наградили указом президента России.

В 2022 году Владимир Громов отправился в зону СВО добровольцем. Там он командовал взводом в составе штурмового отряда алейской бригады, участвовал в боевых действиях, дважды был ранен.

Губернатор Виктор Томенко вручил депутату краевого парламента Владимиру Громову Орден Мужества, которым его наградили указом президента России. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого законодательного собрания Губернатор Виктор Томенко вручил депутату краевого парламента Владимиру Громову Орден Мужества, которым его наградили указом президента России. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого законодательного собрания

Исполнение желаний

После депутаты краевого парламента исполнили новогодние желания 70 детей из социально незащищенных семей, положив под главную елку АКЗС множество самых разных подарков.

Председатель Заксобрания Александр Романенко, например, рассказал, что поздравит детей из Локтевского района: у троих отцы участвуют в СВО, один ребенок-инвалид, еще один — сирота, а у одной семьи сгорел дом.

«Подарим им книги, конструкторы, развивающие игрушки», — сказал он.

Среди подарков для других детей были мягкие игрушки, куклы, роликовые коньки, конструкторы, самокаты, наборы художника и многое другое. Ребятам доставят их до Нового года.

Акция «Желание под елкой» проходит в 15 муниципалитетах Алтайского края. Списки детей формируются комплексными центрами соцзащиты населения. А организатором выступает краевой Молодежный парламент вместе с Минсоцзащиты, техническим университетом и фондом «Зеленый свет».

Названия-«тезки»

На 26-й сессии парламентарии в первом чтении обсудили законопроект «О наименованиях муниципальных образований в Алтайском крае».

Проект подготовлен из-за необходимости привести законодательство Алтайского края в соответствие с федеральным законом об МСУ, который недавно дополнила новая статья. Согласно ей, наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект РФ, в котором оно расположено. А в названии поселения должно быть указание на муниципальный район, в который оно входит.

Закон нужен, чтобы исключить путаницу в названиях-двойниках, поскольку в разных муниципалитетах есть образования с одинаковыми наименованиями.

Например, Алтайский район есть и у нас в крае, и в республике Хакасия. Даже в пределах одного региона в разных районах могут быть поселения-«тезки»: Николаевки, Александровки, Родино и так далее, — пояснил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

Денис Голобородько. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого законодательного собрания

Привести региональные и муниципальные правовые акты в соответствие с новыми требованиями необходимо будет до 1 января 2025 года. Это не потребует внесения изменений в другие законы Алтайского края и дополнительных расходов краевого бюджета.

Отчет избиркома

Председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова представила отчет о расходах краевого бюджета на губернаторские выборы. Они, напомним, проходили 8-10 сентября.

На проведение выборов в этом году заложили 350,6 млн рублей, а потратили 323,6 млн. Большая часть средств пошла на оплату труда членов избиркомов (более 75%), работа КОИБ — около 13%, изготовление печатной продукции — 1,44%. Оставшиеся 27 млн (это 8%) вернули в бюджет края.

Финансовое обеспечение выборов Губернатора Алтайского края осуществлялось Крайизбиркомом в строгом соответствии с действующим законодательством, надлежащим обеспечением полномочий избирательных комиссий Алтайского края, а также всех современных избирательных стандартов обеспечения избирательных прав жителей Алтайского края, — отметила Ирина Акимова.

Ирина Акимова. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого законодательного собрания

Достойная кандидатура

Парламентарии поддержали предложение губернатора Виктора Томенко по кандидатуре нового зампредседателя правительства, министра экономического развития. Назначение министра экономического блока должно быть согласовано с АКЗС согласно Уставу Алтайского края.

Должность занял Евгений Дешевых, который с 2018 года руководит управлением региона по развитию туризма и курортной деятельности. А до этого восемь лет он руководил управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Есть два высших образования – техническое и экономическое, полученные в АлтГТУ и АлтГУ.

Кандидатура Евгения Витальевича достойная. Человек по своему опыту, профессиональным качествам соответствует занимаемой должности, — отметил председатель АКЗС Александр Романенко.

Александр Романенко. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого законодательного собрания

Сам новый министр надеется максимально использовать наработанный ранее опыт на новой должности.

Ожидаю сплоченную работу в команде губернатора и тесное взаимодействие с бизнесом и депутатским корпусом на благо всех жителей края. Хотел бы поблагодарить всех за мою предыдущую работу и за конструктивное отношение к вопросам развития туристической отрасли нашего региона, — поделился Евгений Дешевых.

Евгений Дешевых. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого законодательного собрания

Кроме того, с Ивана Нифонтова, который с 1 декабря стал министром спорта Алтайского края, досрочно сняли депутатские полномочия — так положено по закону.

Поскольку он был избран по одномандатному округу №21, его мандат заместят на дополнительных выборах, которые пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года.

Взгляд в будущее

О законотворческих планах краевого парламента на следующий год рассказал Александр Романенко.

Так, главным приоритетом остается специальная военная операция. В частности - поддержка бойцов и их семей, которая закреплена в краевых законах и нормативных актах правительства.

В АКЗС собираются посмотреть на опыт других регионов РФ по части реализации этих мер и, возможно, выступить с законодательной инициативой в Госдуме по установлению единого перечня социальной поддержки ветеранов боевых действий.

Помимо этого, депутаты проанализируют, как работает закон о волонтерстве и добровольчестве. Не исключено, что в него внесут изменения. Также будут рассматриваться вопросы экономической политики, в том числе — поддержки промышленных предприятий, сельского хозяйства и налогообложения малого бизнеса.

И по-прежнему важными останутся социальные вопросы. В планах, например, находится законопроект о предоставлении денежной компенсации вместо земельного участка для многодетных семей.