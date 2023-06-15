Нейросеть "Жириновский" предсказала исход спецоперации

На экране зрители увидели синее изображение политика с салатовыми горящими глазами, которое отвечает на вопросы.

Нейросеть, судя по всему, формирует ответы на основании высказываний Владимира Жириновского. Зеленского, по мнению искусственного интеллекта, ждет "полный провал".

В спецоперации нейросеть предсказала полную победу России, а политическая карьера украинского лидера "закончится в сортире".

На вопрос о будущих президентах РФ и США "искусственный Жириновский" неожиданно смягчился и сказал, что не стоит забегать настолько вперед.

Ранее в Госдуме опубликовали записку Жириновского о Немцове, Явлинском и Березовском.