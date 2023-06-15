18 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Нейросеть "Жириновский" предсказала исход спецоперации

Политическая партия ЛДПР представила нейросеть "Жириновский", сообщает "Московский комсомолец".

Нейросеть "Жириновский".
Нейросеть "Жириновский".
"Московский комсомолец"

На экране зрители увидели синее изображение политика с салатовыми горящими глазами, которое отвечает на вопросы.

Нейросеть, судя по всему, формирует ответы на основании высказываний Владимира Жириновского. Зеленского, по мнению искусственного интеллекта, ждет "полный провал".

В спецоперации нейросеть предсказала полную победу России, а политическая карьера украинского лидера "закончится в сортире".

На вопрос о будущих президентах РФ и США "искусственный Жириновский" неожиданно смягчился и сказал, что не стоит забегать настолько вперед.

Ранее в Госдуме опубликовали записку Жириновского о Немцове, Явлинском и Березовском.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость