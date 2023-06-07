9 июня
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Политика

Некоторые армянские и казахские банки заблокировали счета для поставок в Россию

Некоторые банки Армении и Казахстана стали блокировать оплату поставок электроники для юрлиц из России, сообщает "Коммерсантъ".

Работа. Бизнес. Компьютеры.
Работа. Бизнес. Компьютеры.
unsplash.com.

Российские поставщики столкнулись с проблемами при заказе электроники из Армении, Казахстана и Гонконга. Зарубежные банки стали блокировать оплату.

Как пишет источник, такие сложности могли возникнуть из-за 10-ого пакета санкции со стороны США. Там говорится об ограничениях для стран, чьи банки сотрудничают с РФ.

Речь идет о любом предоставлении денежных средств, товаров или услуг. Теперь российским поставщикам придется ввозить компоненты для компьютеров под "альтернативными" кодами.

Ранее стало известно, что контактные линзы могут начать поставлять по параллельному импорту в Россию.

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