Болгарская ясновидящая Ванга предсказала окончание военной спецоперации на Украине за много лет до ее начала.

«Два лидера пожмут друг другу руки. Войну развяжет немощный. Но много воды утечет, пока придет Восьмой. Он подпишет мир», — говорится в предсказании.

Немощный — это нынешний президент США, Восьмой — это следующий президент Украины, следует из расшифровки, указывает astsite.ru.

Зеленский — седьмой по счету руководитель страны. Но кто его сменит и когда, Ванга никаких подсказок не дает.

Между тем болгарская ведунья предсказала начало СВО. В ее записях была фраза о масштабном военном конфликте Москвы и Киева, который начнется в день шести двоек - 24.02.2222

Ранее Ванга предсказала будущее России и Украины, роль Владимира.

Ясновидящая утверждала — путь России будет непростым. Но благодаря вере и авторитетному руководству страна сможет справиться.

Владимир

В своих предсказаниях провидица не раз упоминала о Владимире, который сделает Россию сильной и самодостаточной на мировой сцене.

Прорицательница отмечала — именно этот лидер поможет русскому народу встать с колен и пройти свой сложный путь к процветанию.

Сибирь

Успешное развитие России во многом зависит от народа, считала Ванга. Прорицательница добавляла, что Россия станет пристанищем многих людей, которые станут покидать свои страны из-за нищеты и войн.

Сибирь станет сердцем России.

Украина

Дословно о будущем Украины ясновидящая сказала так: «Черноморское государство в XXI веке погрузится в войну».

Между тем болгары отвергли страшные пророчества Ванги на 2022 год. Комментаторы стали все больше верить в возможное сотрудничество Ванги с КГБ, так как в своих высказываниях она чаще превозносила Россию и критиковала Запад.