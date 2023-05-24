«Два лидера пожмут друг другу руки. Войну развяжет немощный. Но много воды утечет, пока придет Восьмой. Он подпишет мир», — говорится в предсказании.
Немощный — это нынешний президент США, Восьмой — это следующий президент Украины, следует из расшифровки, указывает astsite.ru.
Зеленский — седьмой по счету руководитель страны. Но кто его сменит и когда, Ванга никаких подсказок не дает.
Между тем болгарская ведунья предсказала начало СВО. В ее записях была фраза о масштабном военном конфликте Москвы и Киева, который начнется в день шести двоек - 24.02.2222
Ранее Ванга предсказала будущее России и Украины, роль Владимира.
Ясновидящая утверждала — путь России будет непростым. Но благодаря вере и авторитетному руководству страна сможет справиться.
Владимир
В своих предсказаниях провидица не раз упоминала о Владимире, который сделает Россию сильной и самодостаточной на мировой сцене.
Прорицательница отмечала — именно этот лидер поможет русскому народу встать с колен и пройти свой сложный путь к процветанию.
Сибирь
Успешное развитие России во многом зависит от народа, считала Ванга. Прорицательница добавляла, что Россия станет пристанищем многих людей, которые станут покидать свои страны из-за нищеты и войн.
Сибирь станет сердцем России.
Украина
Дословно о будущем Украины ясновидящая сказала так: «Черноморское государство в XXI веке погрузится в войну».
Между тем болгары отвергли страшные пророчества Ванги на 2022 год. Комментаторы стали все больше верить в возможное сотрудничество Ванги с КГБ, так как в своих высказываниях она чаще превозносила Россию и критиковала Запад.