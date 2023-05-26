Нашумевшее событие. Как федеральные СМИ оценили отчет губернатора Алтайского края

Ежегодный отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, представленный депутатам Алтайского краевого Законодательного Собрания 25 мая и переросший в подведение итогов целой пятилетки, активно обсуждался в экспертной среде. Altapress.ru подготовил обзор публикаций ряда авторитетных ресурсов.

Средства массовой информации

Деловая газета «Взгляд»

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил рост ВРП практически в два раза за последние пять лет, а консолидированного бюджета и инвестиций – даже более чем в два раза.

Это создает реальную основу для развития региона, и Виктор Томенко показал, что он является достаточно эффективным лоббистом.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

LIFE

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов также упомянул двукратный рост экономических показателей и указал на то, что Виктор Томенко очень динамично взялся за дело.

Я бы так выразился — Томенко на своем месте. Сейчас вообще сложно себе представить, что когда-то было иначе.

Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко. Анна Зайкова.

«Газета.Ru»

Профессор Высшей школы экономики Марат Баширов указал на то, что Алтайский край бьет рекорды инвестиций в сельское хозяйство. В текущем году в эту отрасль инвестировано 22 млрд рублей.

То, что отчет губернатора был принят большинством депутатов, говорит о высоком уровне поддержки главы региона и прочном фундаменте для избрания Томенко на новый срок. Впрочем, решение будут принимать жители Алтайского края.

Виктор Томенко Анна Зайкова

Lenta.ru

Политолог Анна Федорова в первую очередь отмечает улучшение состояния медицины в крае и значительные усилия губернатора по удержанию и привлечению кадров в отрасль.

Видно, что губернатор в материале хорошо разбирается, в том, что на вверенной ему территории происходит, и, в целом, достаточно глубоко вникает в важные вопросы.

Виктор Томенко и Людмила Григоричева на открытии лечебно-реабилитационного центра "Территория здоровья". Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

«ФедералПресс»

Издание приводит слова сенатора от Алтайского края Виктора Зобнева, отметившего благоустройство городских пространств, инфраструктурные изменения в дорожном строительстве, кратное повышение объемов финансирования отдельных отраслей.

За минувшую пятилетку под руководством губернатора Томенко жители ощутили заметные перемены к лучшему.

Председатель правления Союза промышленников Алтайского края Виктор Герман обратил особое внимание, что рост объемов производства по итогам 2022 года составил 183%.

При этом по итогам января – апреля 2023 года уже наблюдается улучшение показателей в сравнении с тем же периодом предыдущего года на 150%.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

ИА Регнум

Агентство выделило тему расселения людей из ветхих и аварийных домов в Алтайском крае, которая, по данным Виктора Томенко, завершится на два года раньше запланированного срока. Планируется расселить 15,18 тыс. кв. м. ветхого жилья, на эти цели предусмотрено 570 млн рублей.

ТАСС

Агентство отмечает, что туристический поток в Алтайском крае вырос на 10-15% в первом квартале 2023 года и приводит слова губернатора о том, что в туристической отрасли региона хорошо работают механизмы государственно-частного партнерства.

Например, сейчас объем заявленных вложений инвесторов в особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» превышает 23 млрд рублей.

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Анна Зайкова, altapress.ru.

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Всего несколько цифр: внутренний региональный продукт края по итогам прошлого года достиг почти 1 трлн. рублей, объем инвестиций - 145 миллиардов, а расходы консолидированного бюджета составили почти 200 млрд. рублей. Это тоже в два раза больше, чем возможности краевой казны пять лет назад.

Telegram-канал «Политджойстик/Politjoystic»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня сделал первый публичный шаг ко второму сроку полномочий. Его ежегодный доклад, помимо отчетных достижений, содержит ещё и заявку на стратегический курс развития региона.

Telegram-канал «Что-то знаю / Павел Данилин»