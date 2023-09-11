12 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Начнется ли мобилизация в России 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, в России якобы должна была начаться мобилизация. Нужно более 200 тыс. человек. Рассылки гуляют по Сети уже около недели. Для правдоподобности к ним прикреплены документы с подписью Шойгу.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Из документа следует, что в России призовут 200 тыс. человек в период с 11 сентября по 1 ноября 2023 года. На самом же деле это фейк. Ведь сейчас можно подделать любо документ.

Документ не был опубликован на официальном портале Минобороны. А также подпись министра обороны Шойгу совсем не похожа на оригинальную, сообщила "Российская газета".

Отметим, что официальные источники уже неоднократно говорили, что это фейк. Просто кто-то хочет нагнать панику у россиян.

Ранее в Госдуме прокомментировали необходимость новой волны мобилизации.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость