На выборах президента жители Алтайского края могут проголосовать в формате ДЭГ

Алтайский край вошел в число регионов, в которых выборы президента РФ пройдут в традиционном и дистанционном формате.

Таким образом регион стал одним из 29 субъектов России, где можно сделать свой выбор дистанционно.

При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — дополнительный способ голосования, который не отменяет традиционный формат, указывает "Интерфакс".

Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Между тем заявки от 16 претендентов в кандидаты в президенты РФ поступили в ЦИК.

По прогнозам ЦИК, количество заявок возрастет.

Ранее свои кандидатуры публично выдвинули президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, бывший министр обороны ДНР и находящийся в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму Игорь Стрелков. Также в списке — журналистка, муниципальный депутат и др.

Впервые

Выборы президента РФ впервые пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.