27 июля
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Политика

На выборах губернатора Алтайского края зарегистрирован первый кандидат

Виктор Томенко получил удостоверение кандидата в губернаторы Алтайского края. Такое решение вынесла краевая избирательная комиссия.

Избирком. Выборы.
Избирком. Выборы.
Антон Федотов

Решение избирательная комиссия приняла после обработки всех собранных документов, включая проверку 527 подписей депутатов разного уровня, которые поддержали выдвижение Томенко.

Накануне кандидат от "Справедливой России – за правду" Евгения Боровикова также сдала в избирком необходимое количество подписей для прохождения муниципального фильтра.

Другие претенденты на пост губернатора - их семь, не считая Томенко и Боровиковой, - продолжают сбор подписей. Предоставить их необходимо до 29 июля.

Ранее стало известно, кто выступил в поддержку Томенко на выборах, а также на каких этапах находятся другие кандидаты.

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