Мрачно пошутил Путин на встрече с командирами ЧВК "Вагнер"

Президент РФ Владимир Путин в беседе с корреспондентом Ъ Андреем Колесниковым рассказал о шутке, которую позволил себе во время встречи в Кремле с бойцами ЧВК "Вагнер".

"Ну вот, вы и в Кремле", — мрачно пошутил в адрес командиров Путин, намекнув на мятеж 24 июня.

На мероприятии в Кремле участвовало 35 "музыкантов", указывает "МК". Встречающиеся стороны беседовали порядка трех часов.

Что произошло

Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Ранее глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.

Факт

Необычная связь с немецким композитором и закрепила за ЧВК Вагнера прозвище "музыканты". Однако некоторые источники утверждают, что у истоков компании стоял офицер с прозвищем Вагнер.