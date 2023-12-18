Многодетным семьям — уважение, единый статус, льготы

Законопроект о едином статусе и льготах для многодетных семей вновь внесен в Госдуму фракцией социалистов. Почему инициатива необходима для государства?

Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, законопроекту по поддержке многодетных семей уже более двух лет. И сейчас президент РФ Владимир Путин публично поддержал её, заявив на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что статус многодетной семьи в России должен быть "не локальным", а всероссийским.

Сегодня каждый регион сам решает, как поощрять многодетные семьи, — комментирует депутат Госдумы Александр Терентьев. — К примеру, в Алтайском крае, чтобы многодетным получить льготы на те же коммунальные услуги, нужен статус малоимущих. И семьи, которые воспитывают по 4, по 5 детей даже универсальное пособие не получают, потому что оба родителя работают. Многодетность нужна государству, а в нынешней демографической ситуации особенно.

Более двух лет назад фракция "Справедливая Россия — За правду" разработала законопроект о едином федеральном статусе и льготах для многодетных семей. Документ устанавливает, что многодетной считается семья с тремя и более детьми до достижения младшим ребенком 18 лет.

Это принципиальное отличие нашей инициативы — учитывать возраст именно младшего ребенка, такой подход сейчас применяется, например, в Москве, — подчеркнул Сергей Миронов. — В большинстве же регионов отталкиваются от возраста старшего, и как только он достигает совершеннолетия, семья теряет статус и льготы. Такой подход снижает уровень соцподдержки, что неприемлемо в текущей демографической ситуации.

Законопроект социалистов содержит единый набор льгот для многодетных семей. В частности, освобождение от уплаты транспортного налога и платы за парковку, скидка на оплату ЖКУ не менее 50%, бесплатные рецептурные лекарства для детей до 6 лет, бесплатный проезд в транспорте для детей до 18 лет, бесплатная школьная форма, двухразовое питание в школах, внеочередной прием в детские сады.