Минобороны: украинские военные ночью попытались вторгнуться на территорию РФ

Около 3:00 по московскому времени противники интенсивно обстреляли гражданские объекты в Белгородской области.
Затем две мотопехотные роты и несколько танков попытались вторгнуться на территорию РФ. Это произошло в районе международного пропускного пункта "Шебекино".
Российские военнослужащие отразили три атаки. В результате террористические формирования удалось отбросить.
"Нарушений государственной границы не допущено", — добавили в министерстве.
Ранее на Украине Зеленского обвинили в госизмене. По данному факту возбуждено уголовное дело.