13 июля
﻿
Политика

Министр труда Котяков оценил новую систему подготовки специалистов в Алтайском крае

Министр труда РФ Антон Котяков посетил Алтайский край и встретился с губернатором Виктором Томенко. По результатам встречи Алтайский край получит 274 млн рублей на защиту нуждающихся кадров. Также министр положительно оценил систему подготовки кадров в регионе.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Министр труда РФ Антон Котяков.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Министр труда РФ Антон Котяков.
Антон Федотов

Министр труда Котяков пообещал Алтайском краю выделить около 274 млн рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на все необходимое для людей с ограниченными возможностями.

Также на встрече обсудили проект корпуса нового типа на 80 мест в Центральном доме-интернате. Строительство планируют завершить в 2025 году.

Кроме того, министру Котякову показали, как в Алтайском крае работает система повышения квалификации и подготовки кадров. Благодаря этому жители края могут получать на предприятиях высокие зарплаты. Министр высоко оценил систему.

"Я считаю позитивным такое активное взаимодействие предприятия со студентами, когда они еще проходят преддипломную практику. Мы тоже работаем, чтобы консолидировать предприятия с техникумами, вузами", — отметил Котяков.

Виктор Томенко поставил региональному правительству задачу: рассказать жителям края о доступных программах повышения квалификации. Их в регионе большое количество и они доступны для всех желающих.

"Сегодня мы с министром обсудили положение на рынке труда Алтайского края. Сегодня спрос на высококвалифицированные рабочие кадры высок. Необходимо и на предприятиях, и в системе обучения и переподготовки кадров делать определенные шаги. Яркий пример успешного взаимодействия с вузами — "Сибэнергомаш-БКЗ", — сказал губернатор.

Во время посещения региона министр Котяков осмотрел объекты социальной сферы. Он побывал в барнаульском филиале Московского протезно-ортопедического предприятия, осмотрел Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Алтайскому краю, Клиентскую службу Октябрьского и Центрального районов Барнаула, Главное бюро медико-социальной экспертизы и фонд «Защитники Отечества».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость