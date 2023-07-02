Медведев назвал Киев оккупированным русским городом

Медведев написал, что территория нынешней Украины - "земля Санникова, основанная Лениным".

"Украинская хунта все время талдычит, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года. Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины", — написал Медведев в Telegram-канале.

Кроме того, Киев он назвал русским городом.

"Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", — написал Медведев.

Также он заявлял, что переговоров с Украиной не будет, пока главой государства остается "клоун Зеленский".